Corona zegen en vloek voor zomerkampen

Dat kan voor grote problemen zorgen. Want: zonder leiding geen kamp. "Het is echt spannend hoe dit gaat lopen", zegt Hajer van de branchevereniging.

Sinds de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen komen er wel meer telefoontjes binnen van bezorgde ouders. "Die willen bijvoorbeeld weten wat we eraan doen om besmettingen te voorkomen", zegt Gaus van Vinea. "Waar ouders vooral mee zitten is: kunnen we na het kamp nog wel op vakantie?"

Volgens Steunpunt Kindervakanties is de belangstelling voor kampen in Nederland toegenomen vanwege de coronabeperkingen. "Je hebt bij ons niet te maken met een reisbeperking. Kampen zijn mooie alternatieven", zegt bestuurslid Froukje Hajer.

Naar schatting van de branchevereniging gaan deze zomer meer dan 300.000 kinderen op kamp. Veel kampen werken met wachtlijsten. "We hebben 20 procent meer aanmeldingen dan andere jaren", zegt Babette Gaus van Vinea, een van de grootste commerciële aanbieders van zomerkampen. Bij de Friese zeilschool Pean zat in januari het eerste kamp al vol. "Ongekend", zegt mede-eigenaar Rienk de Jonge.

Veel zomerkampen voor kinderen zitten helemaal vol. De kampen zijn in coronatijd populairder geworden en ook nu het aantal coronabesmettingen is gestegen, zijn er amper annuleringen. Tegelijkertijd groeien de zorgen bij de kamporganisaties hoe ze corona buiten kunnen houden.

Maar het risico op besmettingen blijft aanwezig. Bij verschillende kampen zijn kampleiders en kinderen met klachten naar huis gegaan, evenals kinderen die in direct contact stonden met mensen die positief testten. Uit voorzorg sturen veel kampen ook kinderen naar huis die bijvoorbeeld verkouden zijn, ook al is een zelftest negatief.

Kamporganisaties doen van alles om besmettingen te voorkomen. In coronaprotocollen staan regels over gezondheidschecks, ventilatie op slaapzalen en het afstand houden. Ook moeten de kinderen bubbels vormen, zodat ze steeds met hetzelfde groepje eten en slapen. Verder vragen organisaties aan kampleiding en kinderen om zich vooraf te laten testen, hoewel dit niet verplicht kan worden.

Ook andere kampen werden voortijdig gestopt of helemaal afgeblazen, al ging het daar maar om een paar besmettingen. Zo werd dinsdag een kamp in Heiloo op dag twee geannuleerd , nadat een leider besmet was geraakt met corona. Een surfkamp op Vlieland werd al voor de start afgelast, nadat een kampleider positief had getest. Vinea moest een kamp een dag voor het einde staken door twee besmette kinderen.

Een aantal kampen is zelfs helemaal afgelast. Een grote uitbraak was er op een surfkamp op Ameland, waar meer dan de helft van de kampgangers besmet was . Deelnemers waren vooral twintigers.

Zeilschool Pean in Friesland had vorige week ook pech met drie besmette kinderen. Allemaal waren ze vooraf negatief getest.

"We hebben meer gedaan dan het protocol. Meer getest, meer hygiëne-maatregelen en afstand genomen", zegt mede-eigenaar De Jonge. Toch eindigde het kamp een paar dagen eerder dan gepland. "We waren drukker met het indammen van het virus dan met het kamp. Op een gegeven moment krijg je het kamp gewoon niet meer georganiseerd. Dat deed mij enorm zeer."

Pean is daarom nog strenger voor de komende weken. De zeilschool vraagt deelnemers om in zelfquarantaine te gaan en een PCR-test te doen. "Als we dat in de voorbereidingsmail gezet zouden hebben een paar weken geleden, hadden we vragen gekregen of dat wel nodig was. Nu zijn ouders heel blij dat we dit soort maatregelen nemen."

Meer uitbraken onvermijdelijk

Pean is niet de enige die strengere eisen stelt aan de deelnemers. Ook Vinea dringt bij de ouders aan op een PCR-test voorafgaand aan het kamp, omdat die betrouwbaarder is dan antigeentesten. "Het gros van de ouders geeft hier gehoor aan", zegt Gaus. Zelfquarantaine vindt het bedrijf te ver gaan.

Steunpunt Kindervakanties is niet blij met de recente versoepelingen die tot de oplopende besmettingen hebben geleid. "We hebben alles zo goed voorbereid, en nu zitten we weer met een risico", zegt Hajer.

Dat er nog meer kampen te maken krijgen met een uitbraak, is onvermijdelijk, zegt Hajer. "Het is niet een kwestie óf het gebeurt, maar waar en wanneer. De setting is opeens heel anders geworden door de versoepelingen. Daar balen we enorm van."