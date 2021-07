Wekdienst 20/7: Schade-expert naar Valkenburg • Student vliegt met Bezos naar ruimte

We beginnen met het weer. Er zijn vandaag zonnige perioden en het blijft droog. De meeste zon is weggelegd voor de zuidwestelijke helft van het land. Bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het 21 tot 24 graden.

Wat kun je vandaag verwachten?

Een expert gaat naar de Limburgse plaats Valkenburg om de schade van het hoge water op te nemen. De burgemeester Daan Prevoo schat dat er voor honderden miljoenen is vernield.

In België is het een Dag van Nationale Rouw voor de slachtoffers van het hoge water. Er zijn daar de afgelopen dagen 31 mensen om het leven gekomen.

De rechtbank in Lelystad doet uitspraak in de zaak tegen twee mannen die verdacht worden van het in brand steken van een GGD-teststraat in Urk. De teststraat bij het haventerrein werd eind januari in brand gestoken tijdens rellen.

Amazon-baas Jeff Bezos maakt een korte ruimtevlucht met een raket van zijn eigen ruimtevaartbedrijf Blue Origin. De 18-jarige student Oliver Daemen uit Tilburg mag met hem mee.

Wat heb je gemist?

Bij een grote brand in Soesterberg is een bedrijvenverzamelgebouw in de as gelegd. Pas in de vroege dinsdagochtend was de brand onder controle, na een nacht blussen. De brand begon maandagavond in een garagebedrijf, en sloeg al snel over naar meerdere meubelzaken die in hetzelfde gebouw gehuisvest waren.

Al die bedrijven zijn niet meer te redden, de brandweer probeert nu wel nog een nabijgelegen filiaal van woonwinkel Kwantum te redden. "Dat lijkt ook te gaan lukken", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht tegen de NOS.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend, zegt de woordvoerder. "De locatie is nu nog te heet om daar onderzoek naar te toen. Later vandaag zal de recherche daarmee aan de slag gaan." De resterende bluswerkzaamheden zullen nog de rest van de dag in beslag nemen, zegt ze.

