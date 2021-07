'Catastrofale' Davids na zeven maanden weg bij Portugese derdeklasser

Edgar Davids moet zeven maanden na zijn aanstelling alweer het veld ruimen bij de Portugese derdeklasser SC Olhanense.

De oud-speler van onder meer Ajax, Juventus en het Nederlands elftal werd in januari aangesteld om de de club naar een nieuw te vormen competitie te loodsen. Dit lukte niet, waardoor de club volgend seizoen op het vierde niveau van Portugal uitkomt.

Davids, die bij de eerste wedstrijd dat hij op de bank zat rood kreeg, won acht van de negentien wedstrijden.

Catastrofaal

Een breuk tussen Davids en Olhanense hing al een tijdje in de lucht. In juni schreef voorzitter Luis Torres op Facebook een brief aan de fans, waarin hij de aanstelling van Davids op sportief vlak "catastrofaal" noemt. Dat je een goede voetballer was, wil volgens Torres niet zeggen dat je ook een geschikte trainer bent.

De reactie op de clubwebsite is wat neutraler. 'We wensen hem bij zijn volgende project op sportief en persoonlijk vlak al het succes van de wereld."