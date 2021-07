Poolse zwembond blundert: zes zwemmers blijken in Tokio niet gekwalificeerd

De Poolse zwembond heeft een enorme blunder gemaakt bij het inschrijven van de ploeg voor de Olympische Spelen. Zes zwemmers die dachten gekwalificeerd te zijn, bleken dat bij aankomst in Tokio helemaal niet te zijn. Ze konden vrijwel direct rechtsomkeert maken.

De regels voor het aantal zwemmers dat afgevaardigd mocht worden, waren niet goed begrepen door de bond. Daardoor werden te veel zwemmers ingeschreven. De zes zijn woedend en eisen in een open brief dat het bestuur van de zwembond per direct opstapt.

"Je beseft dat je vijf jaar van je leven opgeofferd hebt voor dit", aldus zwemster Alicja Tchorz. "Dit is een gigantische teleurstelling. De Poolse federatie heeft de regels voor kwalificatie gewoon verkeerd begrepen. Wat een incompetentie."

De Olympische Spelen van Tokio beginnen vrijdag. Het zwemtoernooi gaat een dag later van start.