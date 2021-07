Van Gerwen met pijn en moeite naar tweede ronde World Matchplay

Darter Michael van Gerwen heeft zich met pijn en moeite geplaatst voor de tweede ronde van het World Matchplay-toernooi. In het Engelse Blackpool was hij in de eerste ronde met 10-7 te sterk voor de Australiër Damon Heta.

Van Gerwen was na de uitschakeling van Jermaine Wattimena, Dirk van Duijvenbode, Vincent van der Voort en Danny Noppert de enige overgebleven Nederlander in het toernooi.

De nummer drie van de wereld had het tegen Heta (PDC-45) lang lastig, al vanaf de eerste pijl ging het niet van harte bij de Brabander. Van Gerwen, die het toernooi in 2015 en 2016 won, pakte maar moeizaam de eerste leg en ging met een 3-2 voorsprong de eerste pauze in.

Orde op zaken

Na de onderbreking maakte Van Gerwen er 4-2 van, maar daarna scoorde Heta vier keer op rij waardoor het 4-6 stond bij het ingaan van de tweede pauze. Daarna stelde de Nederlander orde op zaken.

Hij won vijf legs op rij, zag Heta er nog 9-7 van maken, maar gooide een leg later de partij uit. Woensdagavond neemt Van Gerwen het op tegen Ian White, die eerder op de avond Daryl Gurney de baas was.