Tientallen doden bij zelfmoordaanslag op markt in Bagdad

Een zelfmoordaanslag in de Iraakse hoofdstad Bagdad heeft aan zeker 35 mensen het leven gekost. Dat aantal gaat hoogstwaarschijnlijk nog oplopen, omdat er mensen in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen, zeggen zorgmedewerkers tegen persbureau Reuters.

De bom ontplofte op een drukke markt in de wijk Sadr City, in het oosten van Bagdad. Veel moslims deden daar vanavond inkopen voor het Offerfeest.

Volgens Reuters heeft Islamitische Staat (IS) de aanslag opgeëist.

Islamitische Staat

De Iraakse president Barham Salih heeft de aanslag op Twitter veroordeeld. "We zullen niet rusten tot het terrorisme bij zijn wortels is afgesneden", schreef hij.

Het is de derde keer dit jaar dat een bom op een markt in de dichtbevolkte wijk ontploft. In april vielen vier doden door een aanslag met een autobom in Sadr City. In januari kwamen er 32 mensen om het leven bij een dubbele zelfmoordaanslag op een drukke kledingmarkt in Bagdad.

Dat was de eerste zelfmoordaanslag in lange tijd in de Iraakse hoofdstad. In de jaren ervoor pleegde Islamitische Staat regelmatig aanslagen in Bagdad. Het geweld nam af nadat de terroristische organisatie grotendeels uit Irak was verdreven.