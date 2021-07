Grote brand in bedrijvencomplex Soesterberg, 'het wordt een lange nacht'

In Soesterberg is een grote brand uitgebroken bij een garagebedrijf. Bij de brand komt veel rook vrij. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Er worden onder meer vijftien blusvoertuigen ingezet om de brand te bestrijden. Vanaf de vliegvelden Schiphol en Lelystad zijn vier 'crashtenders' onderweg, speciale bluswagens voor vliegtuigen waarbij de bemanning het voertuig niet hoeft te verlaten. Wegens de hitte kunnen brandweerlieden namelijk niet dichtbij komen om de brand te blussen. Een extra probleem is dat het bluswater van ver moet worden aangevoerd.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht is het vuur grillig en zijn er 150 hulpverleners in de loop van de avond opgetrommeld. Ook is een gebrek aan open water om het vuur mee te blussen een probleem. "Het wordt een lange nacht."

NL-Alert verstuurd

De zeer grote brand begon in een garagebedrijf in Soesterberg en is overgeslagen naar meerdere nabijgelegen meubelzaken. Onder andere de Leen Bakker en een kringloopwinkel hebben vlam gevat, en zijn niet meer te redden.

De Veiligheidsregio Utrecht adviseert omwonenden om ramen en deuren te sluiten. Ook is een NL Alert met die boodschap verstuurd. Omwonenden worden in het bericht gewaarschuwd voor overlast door de rook.

De brandweer heeft in de loop van de avond drie woningen ontruimd. De bewoners van deze huizen, vlakbij de brandhaard, brengen volgens de woordvoerder de nacht bij familieleden elders door. Ook is aan bezoekers van sauna Thermen Soesterberg gevraagd om eerder dan de sluitingstijd van 23.00 uur te vertrekken.

Burgemeester Rob Metz is ook ter plaatse geweest bij de brand. "Ik leef heel erg mee met de ondernemers en de materiele schade en het gedoe dat dit allemaal oplevert", aldus de burgemeester. "Het is heel tragisch wat er voor hen gebeurt. Die gaan om 17.00 uur 's middags naar huis en dan staat de hele boel opeens in brand."