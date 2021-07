Bedrijvencomplex Soesterberg afgebrand, nablussen duurt nog hele dag

Bij een grote brand in Soesterberg is een bedrijvenverzamelgebouw in de as gelegd. Pas in de vroege dinsdagochtend was de brand onder controle, na een nacht blussen. De brand begon maandagavond in een garagebedrijf, en sloeg al snel over naar meerdere meubelzaken die in hetzelfde gebouw gehuisvest waren.

Al die bedrijven zijn niet meer te redden, de brandweer probeert nu wel nog een nabijgelegen filiaal van woonwinkel Kwantum te redden. "Dat lijkt ook te gaan lukken", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht tegen de NOS.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend, zegt de woordvoerder. "De locatie is nu nog te heet om daar onderzoek naar te toen. Later vandaag zal de recherche daarmee aan de slag gaan." De resterende bluswerkzaamheden zullen nog de rest van de dinsdag in beslag gaan nemen, zegt ze.

Vanuit de lucht was de omvang van de brand goed te zien: