Bedrijvencomplex Soesterberg afgebrand, brand nu onder controle

Bij een grote brand in Soesterberg is een bedrijvenverzamelgebouw in de as gelegd. Pas in de vroege dinsdagochtend was de brand onder controle, na een nacht blussen. De brand begon maandagavond in een garagebedrijf, en sloeg al snel over naar meerdere meubelzaken die in hetzelfde gebouw gehuisvest waren.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend, zegt de woordvoerder. "De locatie is nu nog te heet om daar onderzoek naar te toen. Later vandaag zal de recherche daarmee aan de slag gaan." De resterende bluswerkzaamheden zullen nog de rest van de dinsdag in beslag gaan nemen, zegt ze.

Het blussen van de brand was een flinke uitdaging voor de brandweer, omdat er erg weinig open water in de buurt beschikbaar was om daarvoor te gebruiken. Er werden onder meer vijftien blusvoertuigen ingezet en zo'n 150 vrijwilligers opgetrommeld. Vanaf de vliegvelden Schiphol en Lelystad kwamen rond middernacht vier 'crashtenders' aan, speciale bluswagens voor vliegtuigen. Daarbij hoeft de bemanning het voertuig niet te verlaten. Wegens de hitte konden brandweerlieden namelijk niet dichtbij komen om de brand te blussen.

'Heel tragisch'

De brandweer heeft in de loop van maandagavond drie woningen ontruimd. De bewoners van deze huizen, vlakbij de brandhaard, brachten de nacht bij familieleden elders door. Ook werd aan bezoekers van sauna Thermen Soesterberg gevraagd om eerder dan de sluitingstijd van 23.00 uur te vertrekken.

Burgemeester Rob Metz is maandagavond langs geweest bij de brand. "Ik leef heel erg mee met de ondernemers en de materiele schade en het gedoe dat dit allemaal oplevert", aldus de burgemeester. "Het is heel tragisch wat er voor hen gebeurt. Die gaan om 17.00 uur 's middags naar huis en dan staat de hele boel opeens in brand."