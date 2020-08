Overgewicht verergert coronaklachten, merkte ook Pim op de IC

Pim Touber kwam op het hoogtepunt van de pandemie op de intensive care terecht. Net als heel veel andere coronapatiënten had hij overgewicht. Het verergerde zijn ziekteverloop. "Ik heb op het randje gelegen." Na weken van beademing moest hij opnieuw leren lopen. Deskundigen waarschuwen: corona laat wederom zien dat overgewicht een gigantisch risico oplevert voor de volksgezondheid. "Als we kijken naar de mensen die in de eerste golf van de coronapandemie op de intensive care terecht kwamen, dan gaat het in ruim driekwart van de gevallen om mensen met overgewicht of, erger zelfs, obesitas", zegt Liesbeth van Rossum die als internist werkt bij het Erasmus MC en hoogleraar obesitas is. Pim voelt zich vooral schuldig tegenover zijn vrouw en kinderen, omdat hij hen "hiermee heeft opgezadeld" doordat hij te zwaar was:

Meer dan de helft van de Nederlanders heeft momenteel overgewicht, 15 procent heeft zelfs obesitas. Hoe hoger het gewicht, hoe groter het risico op een ernstiger ziekteverloop, legt Van Rossum uit. "Als je veel buikvet hebt, heb je chronisch wat ontsteking in je lichaam en doet je immuunsysteem het minder goed." Als er dan een virus of bacterie bij komt, is dat zwaar voor het lichaam. "Het was echt heel close", zegt Pim Touber. "Een arts zei tegen me: het is dat je nooit gerookt hebt, anders was de kans heel groot geweest dat je het niet gehaald had. Ik keek ook af en toe om me heen op de intensive care en daar lagen heel veel te zware mensen. Ik was geen uitzondering." Bijwerkingen Intensivist Mart Groot van het Erasmus MC zag hetzelfde gebeuren op de intensive care. Bij een reguliere longontsteking heeft ongeveer de helft van de patiënten last van overgewicht, bij corona 80 procent. Hoe hoger het gewicht, des te zwaarder het beademingsproces. "En dat geeft een groter risico op bijwerkingen of longschade", zegt Groot.

Obesitas of overgewicht? Volgens het Voedingscentrum hebben mensen bij een body mass index (BMI) van 30 of hoger ernstige obesitas. Zij krijgen het advies om naar de huisarts te gaan, om vast te stellen of het overgewicht een medische oorzaak heeft. Vanaf een BMI van 25 is er sprake van overgewicht. De BMI wordt berekend door het gewicht in kilo's te delen door het kwadraat van de lengte in meters. Klik hier voor de BMI-meter van het Voedingscentrum.