Slachtoffer van de Pegasus-hack: 'Ze weten nu waar mijn kinderen naar school gaan'

"Dit betekent dat mensen met slechte intenties weten waar mijn kinderen naar school gaan. Ze weten nu wanneer mijn zoon blij of niet blij is. Dat is waarschijnlijk het ergste."

Joseph Breman is mensenrechtenadvocaat en woont in Parijs. Hij is een van de mensen die werden gehackt met spywareprogramma Pegasus. Zondag kwam een onderzoek van de Franse persvrijheidorganisatie Forbidden Stories naar buiten waaruit blijkt dat regeringen op grote schaal telefoons afluisteren van journalisten, activisten en leden van de oppositie. Hoe? Met de spyware Pegasus, een door het Israëlische bedrijf NSO Group gemaakte techniek.

Die spyware wordt als volgt gebruikt: overheden van landen, zoals vermoedelijk Saudi-Arabië, kopen het in bij de NSO Group. Vervolgens kunnen ze het daarna zelf gebruiken om telefoons van doelwitten te kraken. Maker NSO Group heeft met de toepassing verder niks te maken, maar levert alleen de techniek.

Advocaat Breham had wel verwacht dat hij in zijn werk zou worden belemmerd, zegt hij. "Als je werkzaam bent in de mensenrechten hou je altijd rekening met hacking en spionage. Maar het is altijd puur theoretisch. Ik had niet gedacht dat ik ooit echt gehackt zou worden."

De afkomst van de afluisterpraktijken vindt hij niet moeilijk te plaatsen: Marokko. Breham verdedigt daar de politieke activist Naâma Asfari en zijn echtgenoot. Asfari is inwoner van de Westelijke Sahara, volgens advocaat Breham "de laatste kolonie van Afrika", nadat het gebied door Marokko in de jaren zeventig werd bezet.

"Naâma is een van de geweldloze activisten die een einde wil brengen aan deze kolonisatie", zegt Breham tegen Nieuwsuur. "Sinds 2011 is hij opgepakt en gemarteld voor dingen die hij nooit heeft gedaan."

Khashoggi

Een ander slachtoffer van een Pegasus-aanval is Hatice Cengiz, de verloofde van de vermoorde Saudische journalist Jamal Khashoggi.

Forbidden Stories maakt vermoedelijk later bekend wie er precies achter de aanval zat, maar haar advocaat Rodney Dixon weet al een beetje uit welke richting het komt. "Het komt zeker uit de richting van Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten", zegt hij tegen Nieuwsuur.

De hack vond plaats vlak na de verdwijning van Khashoggi. "Ze hackten haar op haar kwetsbaarste moment. Stel je voor dat je op zoek bent naar informatie over je verdwenen verloofde, en dat de daders op dat moment meeluisteren."