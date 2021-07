Prins Harry komt met 'intiem en oprecht' boek over zijn leven

De Britse prins Harry is bezig met een boek over zijn leven. De "intieme en oprechte" memoires worden eind 2022 uitgebracht door uitgever Random House.

Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle, de hertog en hertogin van Sussex, legden begin 2020 hun koninklijke taken neer. Ze wonen in de Amerikaanse staat Californië met hun kinderen Archie en Lili.

In maart sloeg een onthullend interview van Oprah Winfrey met het paar in als een bom binnen het Britse koningshuis. Markle sprak toen onder meer over de zorgen die iemand in de koninklijke familie volgens haar had over de huidskleur van zoon Archie.

Vorige maand publiceerde dezelfde uitgever een kinderboek over vaderschap, geschreven door Markle.