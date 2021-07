Breed lachende Depay is klaar om voor Koeman te knokken: 'Gaf me veel vertrouwen'

Het zonnige gemoed van de 27-jarige aanvaller was gemakkelijk te verklaren. Depay denkt in de Spaanse grootmacht, waar hij zich vandaag voor het eerst meldde, de ideale club te hebben gevonden. Met een ideale coach.

Met een grote glimlach op zijn gezicht gaf Memphis Depay zijn eerste interview als Barcelona-speler. "Het is een speciale dag. En het is prachtig weer, het gaat een geweldige dag worden."

"Ik verwacht veel prijzen te winnen. Dat is waarom ik naar deze prachtige club ben gekomen", vervolgt Depay. "Daar staat deze club ook voor, met een rijke historie. Ik heb er veel zin in om iedereen bij de club te leren kennen."

Depay groeide onder Koeman uit tot een van de steunpilaren en smaakmakers van Oranje. Nadat Koeman de lokroep van Barcelona niet had kunnen weerstaan, duurde het dan ook niet lang voordat Depay nadrukkelijk in beeld kwam bij de Catalanen.

"Ik denk dat ik onder hem bij de nationale ploeg de meeste vooruitgang heb geboekt. Ik was erg belangrijk onder hem. Hij gaf me veel vertrouwen en steunde me ook toen ik geblesseerd raakte."

"Hij wilde dat ik hier zou komen, bij de grootste club ter wereld. Dus ik ben erg blij dat hij er is", vertelt Depay over Koeman. "En ik ben klaar om voor hem te knokken."

Bij Barcelona hoopt Koeman opnieuw het beste in Depay naar boven te halen, maar de concurrentie is niet mis. Naast superster Lionel Messi - die dreigde te vertrekken, maar toch blijft - beschikt Koeman ook over Sergio Agüero, Antoine Griezmann, Ansu Fati, Ousmane Dembélé en Martin Braithwaite.

Koeman denkt dat Depay er klaar voor is. "Hij heeft al veel stappen gezet. Van Manchester United naar Lyon in Frankrijk, waar hij aanvoerder was. Hij heeft een goede leeftijd en kan op meerdere posities spelen in de aanval. Hij scoort en geeft assists en hij zal de concurrentiestrijd tussen onze aanvallers vergroten."