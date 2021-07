Celstraf uitgedeeld aan Trump-aanhanger die Capitool bestormde

Een man uit Florida heeft acht maanden cel gekregen voor het bestormen van het Capitool in Washington, in januari. Voor die bestorming staan meer dan 500 mensen voor de rechter, maar Paul Allard Hodgkins is de eerste die een gevangenisstraf krijgt opgelegd.

Hodgkins werd op 6 januari gefilmd, met een Trump-vlag over zijn schouder op de vloer van de Amerikaanse Senaat. Hij was een van de aanhangers van de voormalige president die het Capitool binnendrongen op het moment dat de verkiezingswinst van Joe Biden officieel zou worden bekrachtigd door het Congres. Er vielen vijf doden bij de bestorming, tientallen mensen raakten gewond.

In het proces zei Hodgkins dat hij zich schaamt, en hij bood zijn verontschuldigingen aan. Als verklaring voor zijn daden zei hij dat hij opging "in totale euforie" toen hij tussen de menigte van honderden Trump-aanhangers in de richting van het Capitool liep.

'Dwaze beslissing'

Hodgkins verklaarde schuldig te zijn aan het betreden van de Senaatsvloer. "Als ik ook maar even het gevoel had dat het protest uit de hand zou lopen, dan zou ik niet tot aan het Capitool zijn gelopen", zei hij tegen de rechter. "Het was een dwaze beslissing van mijn kant."

De verdediging voerde aan dat Hodgkins een aardige man is die onder meer vrijwilliger is bij de voedselbank. Ook heeft Hodgkins geen geweld gebruikt bij de bestorming. De advocaat pleitte daarom voor een voorwaardelijke straf. De rechter ging daar niet in mee. Volgens hem had Hodgkins overduidelijk verkeerde intenties, omdat hij een touw, een veiligheidsbril en handschoenen bij zich had.

"Hij heeft er niks mee gedaan, maar hij hielp ook gewonde mensen niet", zegt correspondent Marieke de Vries. "In plaats van zich om te draaien, liep hij door naar de Senaatsvloer, het centrum van de democratie, zonder dat hij dacht: dit is misschien niet zo handig."

'Duidelijk signaal van de rechter'

Wel kreeg Hodgkins tien maanden minder dan de openbaar aanklager had geëist. Daarbij speelde voor de rechter mee dat de man al vroeg in het proces zijn fouten had erkend.

"De druk op de rechter was heel groot, alle ogen waren op hem gericht", zegt De Vries. "Met deze uitspraak zet de rechter namelijk wel een standaard voor de ruim 500 rechtszaken die nog gaan komen. Hij geeft hiermee een duidelijk signaal af, dat je niet zomaar wegkomt met een voorwaardelijke straf, ook al is er geen geweld gebruikt."

Vorige maand werd een 49-jarige vrouw uit Indiana veroordeeld voor haar deelname aan de bestorming. Omdat zij niet op de Senaatsvloer is geweest, kreeg ze een taakstraf en een boete van 500 dollar. Hodgkins is de eerste die een celstraf krijgt opgelegd. "En hij heeft geen geweld gebruikt", zegt De Vries. "Andere deden dat wel, dus kun je nagaan wat dat voor die zaken nog kan betekenen."