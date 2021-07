'Zwangere vrouw loopt bij besmetting zelfde risico als oudere met overgewicht'

Van Leeuwen: "Het duurt even voordat alle communicatie eenduidig is. Dat voedt natuurlijk het anti-vaccinatiesentiment."

Aanvankelijk werd vaccineren afgeraden omdat in de eerste onderzoeksgroep geen zwangere vrouwen zaten. Inmiddels mogen zwangeren zich laten vaccineren met mRNA-vaccins, maar lang stond in de uitnodigingsbrieven van de GGD dat ze nog moesten wachten. Er werden zelfs zwangeren bij priklocaties weggestuurd.

Is vaccineren voor zwangere vrouwen veilig of niet? Ja, is nu de wetenschappelijke consensus . Maar de boodschap vanuit de overheid veranderde steeds.

Welk deel van de zwangeren zich laat vaccineren is niet duidelijk, maar Liesbeth van Leeuwen van de Nederlandse Vereniging voor Gynaecologie denkt dat het minder dan de helft is. De vaccinatiebereidheid onder alle Nederlanders is 94 procent. "We moeten daarom ook zelf actief het vaccin op de agenda zetten bij zwangeren."

Dat komt volgens hen deels door tegenstrijdige informatie vanuit de overheid over de risico's van vaccineren. "Het is heel verwarrend", zegt verloskundige Margot van Dijk. "Op het ene moment krijgen zwangeren een brief met 'je moet het doen' en ergens anders krijgen ze een folder met 'je moet het niet doen'. Dat is heel wisselend."

Zwangere vrouwen hebben 2,5 keer zo veel kans als anderen om op de IC te belanden als ze corona krijgen, maar ze lopen vaak nog ongevaccineerd rond. Want juist bij deze groep is veel onrust en twijfel over vaccineren, merken verloskundigen en gynaecologen.

Yobriela D'leon Santana werd zwanger in coronatijd. Ze kreeg geen duidelijke informatie over het vaccin, vindt ze. "Ik heb gebeld naar de GGD en iedereen is een beetje terughoudend. Het is een beetje van 'je kan het doen, we raden het niet af, het is even je eigen keuze'. Daardoor voel je meer druk bij jezelf: doe ik hier wel goed aan?"

Als ze 24 weken zwanger is, raakt D'leon Santana besmet. Ze heeft ademhalingsproblemen en de huisarts stuurt haar naar het ziekenhuis. Terwijl de toestand van haar man, die ook in het ziekenhuis ligt met covid-19, stabiel is, wordt zij alleen maar zieker en zieker. De artsen zijn bang dat het kind eerder gehaald moet worden en dragen haar over aan een academisch ziekenhuis. "Ik maakte me zorgen om de kleine, die had niet zo veel overlevingskansen."

Na een paar dagen moet ze zelfs naar de intensive care. Daar wordt - zoals gebruikelijk bij zwangeren op de IC - overwogen om het kind eerder te halen met een keizersnede, zodat ze beter kan worden beademd. "Ik kreeg geen lucht meer, dus ik kon er moeilijk over nadenken."

Lang is onduidelijk of D'leon Santana en haar kind het overleven: