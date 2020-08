De impact in beeld: satellietbeelden voor en na explosie Beiroet

De verwoesting door de explosie in Beiroet is goed te zien op satellietbeelden van voor en na de explosie in Beiroet. De ontploffing dinsdagavond in de hoofdstad van Libanon heeft letterlijk in een gat geslagen in de stad.

Er zijn 135 doden en duizenden gewonden en er worden nog veel mensen vermist. Tienduizenden huizen zijn onbewoonbaar en zo'n 300.000 mensen getroffen.

Bekijk de situatie van voor en na de explosie door de rode knop heen en weer te bewegen (voor de app-gebruiker: klik eerst op de afbeelding):