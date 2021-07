Elke dag te maken met huiselijk geweld, maar meldingen helpen niet

Eerder vandaag schreef de NOS over de excuses van advies- en meldpunt Veilig Thuis aan twee Haagse zussen die sinds hun vroege jeugd lichamelijk en psychisch zijn mishandeld door hun ouders. Dit is hun verhaal.

Het aanhoudende geweld in het leven van de twee Haagse zusjes Amber en Rania, dat aanleiding is voor excuses van Veilig Thuis, begint volgens beiden al toen zij kleuters waren. Zowel hun vader als hun moeder maakt zich er schuldig aan. Op haar 11de besluit de wanhopige Rania de kindertelefoon te bellen. Het is de start van een reeks negatieve ervaringen met instanties, die in haar ogen niet of volstrekt onvoldoende ingrijpen tegen de kindermishandeling.

Een jeugdbeschermer van het Crisis Interventie Team (CIT) gaat met het gezin aan de slag. Het verslag van zijn gesprek met Rania klinkt alarmerend: "Ze wordt gepusht om te leren en te werken, soms wel zes uur per dag. Ook wordt ze geslagen en dat bijna iedere dag. Meestal met de hand, maar soms ook met een kleerhanger."

Desondanks besluit diezelfde medewerker na een aantal gesprekken dat verdere bemoeienis van de jeugdbescherming niet nodig is. Vader (moeder weigert met het CIT te spreken) heeft beterschap beloofd en dat is voor hem voldoende. De kinderen zijn het daar ook mee eens, is de suggestie in het verslag: "De jeugdige is tevreden over de geboden hulp."

'Aan ons lot overgelaten'

Amber en Rania (niet hun echte namen) krijgen die rapportage niet te lezen en zijn stomverbaasd over de inhoud die zij nu tien jaar later voor het eerst onder ogen hebben gekregen. Amber: "Waar haalt hij dit vandaan, dat wij tevreden waren? Ons is destijds niets gevraagd, tot zover je zoiets überhaupt met een 11-jarige kunt bespreken. Het was een schandalige beslissing om het dossier te sluiten, een beslissing die een enorm negatieve impact heeft gehad op ons verdere leven. Wij werden na onze noodkreet simpelweg aan ons lot overgelaten."

In de zeven jaar daarna durven de zusjes niet meer aan de bel te trekken. Hun vader en moeder controleren dat ook, door bijvoorbeeld in Rania's telefoon te kijken of daar onbekende nummers in staan.