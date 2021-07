Mannendubbelvier maakt kans op zeldzaam roeigoud: 'Denk dat we er goed voor staan'

Hoewel de omstandigheden in Tokio anders zijn dan de roeiers van de Amsterdamse Bosbaan gewend zijn, heeft bondscoach Eelco Meenhorst vertrouwen in een goed resultaat: "Ik denk dat we er goed voor staan."

Dit lijkt geen overbodige luxe na een reis van meer dan zeventien uur, die in het teken van vliegen, wachten, coronatests en formulieren stond. Toch mag deze expeditie van 10.000 kilometer volgens Meenhorst een slecht resultaat van het kwartet niet in de weg zitten. "De atleten hebben goed geslapen in het vliegtuig."

'Kunnen echt beginnen'

Daarnaast vindt de bondscoach de sfeer in het olympisch dorp goed, wat het ook leuk maakt om in Japan te zijn.

Het materiaal, dat is vervoerd in grote zeecontainers, is tegelijkertijd met de sporters in Japan gearriveerd. Hierdoor staat niets een goede voorbereiding op de eerste heats, die op vrijdag beginnen, in de weg. "Nu alles er is, voelt het alsof we echt kunnen beginnen."