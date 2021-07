Oud-Feyenoorder Van Beek naar Heerenveen, NEC haalt Spaanse verdediger

Van Beek komt transfervrij over van Feyenoord. Hij speelde in de tweede helft van het afgelopen seizoen op huurbasis voor Willem II. Van Beek kwam in totaal tot veertien competitieduels voor de Tilburgers.

Van Beek neemt afscheid bij Feyenoord, de club waar hij in 2005 als jeugdspeler begon. In totaal speelde de verdediger negen seizoenen in het eerste elftal. Geplaagd door blessures kwam hij uiteindelijk tot 153 officiële duels voor de Rotterdammers.

De centrale verdediger schreef eerder dit jaar een opmerkelijk record op zijn naam. Hij maakte in mei in dienst van Willem II zijn zevende eigen goal in de eredivisie. Van Beek is hiermee de speler met de meeste eigen doelpunten in de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie.

NEC vindt vervanger Van Eijden

NEC heeft de Spanjaard Iván Márquez vastgelegd. De 27-jarige verdediger ondertekende in Nijmegen een contract voor twee seizoenen. Bij NEC moet hij het wegvallen van Rens van Eijden opvangen, die staat maanden aan de kant vanwege een knieblessure.

Márquez komt over van het Poolse Cracovia, waar hij slechts één seizoen speelde. Dat is geen uitzondering, de Spanjaard heeft een waar nomadenbestaan achter de rug. Hij speelde onder meer voor de reserves van Atlético Madrid, Valencia en Osasuna.

"We hebben gezocht naar een vergelijkbaar profiel en denken dat in Iván Márquez gevonden te hebben. Ook Iván is kopsterk, duelkrachtig, goed aan de bal, een persoonlijkheid met leiderschapskwaliteiten", laat technisch directeur Ted van Leeuwen weten.