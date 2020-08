Sinkeldam loodst Démare naar zege in 101ste Milaan-Turijn

In maart leerden we het komische duo Ramon Sinkeldam en Arnaud Démare beter kennen. De twee kamergenoten van Groupama-fdj zaten ruim twee weken gevangen in een hotelkamer in Abu Dhabi, nadat het coronavirus zijn weg had gevonden in het peloton.

Vijf maanden later heeft de samenwerking een fraaie overwinning opgeleverd. Démare was namelijk de beste in de 101ste editie van Milaan-Turijn, die bij uitzondering een keer op het lijf van de sprinters was geschreven.

Hij klopte Caleb Ewan en Wout van Aert in de sprint. Danny van Poppel werd vijfde, Mathieu van der Poel dertiende.

Geen klimmers, maar sprinters

Milaan-Turijn werd in 1876 voor het eerst verreden en geldt daarmee als de oudste wielerkoers te wereld. Dankzij de slotklim naar de basilica di Superga in Turijn (5 km à 9 procent stijging) was de koers de laatste jaren een prooi voor klimmers als Miguel Ángel Lopéz (2016), Rigoberto Urán (2017), Thibaut Pinot (2018) en Michael Woods (2019).

In dit coronajaar is alles anders. Vanwege het verplaatsen van Milaan-Sanremo naar zaterdag 8 augustus besloot de organisatie van Milaan-Turijn om de slotklim te verwijderen en zo de snelle mannen een goede voorbereiding te bieden op La Primavera.

Valpartij Lampaert

Zes vluchters van bescheiden statuur reden het grootste deel van koers aan de leiding, maar toen Manuelo Boaro op zo'n tien kilometer van de finish werd ingerekend was duidelijk dat het een sprint zou worden.

Die sprint werd nog ontregeld door een valpartij, waarvan de Belg Yves Lampaert (Deceuninck) het grootste slachtoffer was. Sinkeldam en Jacopo Guarnieri trokken de sprint aan voor Démare en die maakte het vakkundig af.

Met deze zege gaat Démare ook als een van de favorieten naar Milaan-Sanremo, de klassieker die hij in 2016 op zijn naam schreef.