Veilig Thuis biedt Haagse zusjes excuses aan na jeugd vol geweld

Uit het dossier van de zaak blijkt dat de eerste melding van geweld in het gezin kwam in 2011 en dat de politie tussen januari 2018 en februari vorig jaar alleen al ten minste acht meldingen binnenkreeg. Veilig Thuis heeft de taak in dit soort gevallen de veiligheid te organiseren en te monitoren. Een medewerker erkende in een gesprek met de meisjes dat "er niet goed is gehandeld" en dat zij "namens Veilig Thuis excuses wil aanbieden".

Advies- en meldpunt Veilig Thuis heeft zich verontschuldigd tegenover twee Haagse zusjes. De organisatie erkent de veiligheid in hun gezin onvoldoende in de gaten te hebben gehouden. Beide ouders in het gezin maakten zich sinds hun vroege jeugd schuldig aan lichamelijk en psychisch geweld, zeggen de dochters, die inmiddels rond de 20 jaar zijn.

Het gesprek tussen de medewerker van Veilig Thuis en de zussen is opgenomen door de meisjes zelf. Zij hebben contact opgenomen met de NOS en de NOS heeft de opname in zijn geheel beluisterd. Ook het dossier van de zaak is in handen van de NOS.

De casus staat niet op zich: uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut bleek eind vorig jaar dat het moeilijk is om het geweld in gezinnen te stoppen. In meer dan de helft van de gezinnen waarin sprake is van partnergeweld of kindermishandeling, gaat het geweld door na een melding bij Veilig Thuis.

De gevolgen voor de betrokken kinderen zijn in het algemeen groot. Beide Haagse zussen worden behandeld voor een complexe posttraumatische stressstoornis (CPTSS). Zij maken zich zorgen over hun 18-jarige zus en minderjarige broer, die nog bij hun ouders wonen.

'Absoluut leermoment'

In het gesprek met de twee spreken de medewerkers van Veilig Thuis Haaglanden van "een absoluut leermoment" voor hun organisatie. Met name omdat er zelfs geen alarmbellen zijn gaan rinkelen na een vloed aan meldingen richting instanties. Het zes jaar geleden opgerichte Veilig Thuis verwijst in dit soort gevallen door naar de hulpverlening, maar bewaakt onvoldoende of die hulp in de praktijk adequaat is, constateren de medewerkers.

Tegenover de NOS benadrukt Veilig Thuis dat het zich enkel kan excuseren voor haar rol en verantwoordelijkheid. De organisatie levert zelf geen hulpverleners en beschermers, die kwam in dit geval van Jeugdbescherming. "Wij zijn geen controlerende organisatie voor andere organisaties", benadrukt Veilig Thuis. "Zij (de zussen, red.) voelden zich niet gesteund door Veilig Thuis en daar is excuus voor aangeboden."

Verder zegt Veilig Thuis in een schriftelijke verklaring "de geschetste situatie te betreuren" en dat "de huidige jeugdbeschermingsketen complex is georganiseerd". Alle verschillende schakels sluiten volgens Veilig Thuis niet altijd op elkaar aan, "waardoor de juiste hulp en bescherming tekort kan schieten".

Veilig Thuis laat ook weten hoge verwachtingen te hebben van nieuwe plannen voor "kind- en gezinsbescherming" die recentelijk aan de Tweede Kamer zijn gepresenteerd. "De basisprincipes van dit toekomstscenario zijn: gezinsgericht, rechtsbeschermend en transparant, eenvoudig en lerend", schrijft de organisatie in haar reactie. "Belangrijk uitgangspunt is dat er voor kind en gezin één vast gezicht is."

'Consequent falen'

De twee Haagse slachtoffers verbazen zich over de reactie, omdat er in hun geval wel degelijk een vast gezicht was in de persoon van een medewerker van Jeugdbescherming west. Probleem was in hun beleving echter dat die medewerker consequent vasthield aan de zogenoemde gezinsgerichte aanpak, waarin gesprekken met de ouders centraal stonden en er verder geen concrete actie werd ondernomen om het geweld te stoppen of de meisjes uit de gevaarlijke situatie te halen.

De zussen spreken van "consequent falen van de jeugdbescherming". Zij willen hun zaak tot op de bodem uitgezocht zien om te voorkomen dat bij andere kinderen kan gebeuren wat hun de afgelopen vijftien jaar is overkomen.