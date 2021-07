8932 nieuwe besmettingen; groeitempo neemt af

Maar het groeitempo neemt wel steeds verder af. Anderhalve week geleden was er nog sprake van een verzevenvoudiging van de besmetttngscijfers op weekbasis. Volgens het coronadashboard van de rijksoverheid begint het percentage positieve testen licht te dalen; dat was op de piek vorige week 14,7 procent en was zaterdag 14,1 procent.

Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests nog wel: de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 10.113 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 53 procent meer dan de zeven dagen daarvoor.

De verwachting is niet dat de huidige 'vierde golf' deze zomer voor een grote piek in de ziekenhuizen gaat zorgen, maar de bezetting neemt wel toe. Vanmorgen lagen er 361 mensen met corona in het ziekenhuis, 50 meer dan een dag eerder. Van hen waren er 84 opgenomen op de IC (gisteren: 76), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het dodental blijft in lijn daarmee min of meer gelijk. Bij het RIVM werden het voorbije etmaal 2 overleden covid-patiënten gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 2 doden per dag, tegen 1 overledene dode per dag een week eerder.

In het weekend worden minder sterfgevallen doorgegeven aan het RIVM. Daardoor zijn op zondag en maandag deze cijfers vrijwel altijd lager dan in de rest van de week.

De meeste besmettingen zijn bij Nederlanders in de jongere leeftijdsgroepen. Toch loopt ook in de verpleeghuizen het aantal coronagevallen weer op. Er zijn nu volgens het RIVM 54 verpleeghuizen waar de afgelopen twee weken minimaal één coronabesmetting is vastgesteld. Een week geleden waren dat er 24.