Van der Breggen mikt op goud in Tokio: 'Voelt als laatste hoogtepunt'

"De Spelen zijn wel iets bijzonders om mee te maken", aldus Van der Breggen, die het olympische gevoel nog niet helemaal te pakken heeft in Japan. "Op het vliegveld merk je wel dat de Olympische Spelen er zijn, maar in het olympisch dorp merk je er verder niet veel van."

Van der Breggen ruilt na dit jaar de wielerfiets in voor de auto. De 31-jarige renster van SD Worx, die vijf jaar geleden in Rio de Janeiro olympisch goud won in de wegwedstrijd, wordt dan ploegleidster .

Na een lange reisdag zijn de Nederlandse wielrensters zaterdagavond aangekomen in het olympisch dorp in Tokio. Voor Anna van der Breggen worden het haar tweede en meteen ook haar laatste Olympische Spelen. "Dit voelt wel een beetje als het laatste hoogtepunt."

"Het is eigenlijk bijna hetzelfde zoals we het altijd hebben", legt de viervoudig Giro-winnares uit. "Je zit in een hotel met heel veel wielrenners en je mag er even uit als je gaat trainen."

En dan heeft Van der Breggen ook nog eens geen geluk met het uitzicht op haar hotelkamer. Ze kijkt uit op een parkeerplaats, terwijl aan de andere kant van het hotel de Fuji-berg is te zien. "Met de kamerloting hadden we even pech, maar we gaan hem uiteindelijk wel zien."

De olympische wegwedstrijd voert de rensters namelijk langs de 3.776 meter hoge vulkaan.

Jetlag

Van der Breggen vormt samen met Annemiek van Vleuten, Marianne Vos en Demi Vollering de Nederlandse ploeg. "We moeten eerst maar zorgen dat de jetlag weer oké is. We zijn nu nog moe, maar als dat voorbij is, denk ik dat we echt wel snel klaar kunnen zijn voor de wegwedstrijd en daarna de tijdrit."

"We komen om te winnen", is Van der Breggen duidelijk over het doel van de Nederlandse rensters in Tokio. "Ik denk dat we niet echt tevreden zijn met minder, maar het gaat lastig genoeg worden om het te bereiken. Als de andere landen het goed spelen, wordt het echt nog wel lastig voor ons."