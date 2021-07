Geen celstraf maar taakstraf voor vernielen testlocatie in Beek en Donk

Twee mannen die vorig jaar november een coronatestlocatie in Beek en Donk vernielden met vuurwerk, hoeven niet terug de cel in. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald.

Wel krijgen ze een voorwaardelijke celstraf van bijna vier maanden, een taakstraf van honderd uur en moeten ze in totaal 5500 euro schadevergoeding betalen.

De mannen van 22 en 26 jaar uit Helmond bliezen in de nacht van 6 op 7 november 2020 een testlocatie in een bouwkeet bij een huisartsenpraktijk op. De schade was fiks en omwonenden voelden de explosie. Door de actie moest er een nieuwe container worden geplaatst, waardoor de testlocatie een paar dagen dicht was.

Spijt

Het Openbaar Ministerie had 8 maanden cel geëist, waarvan de helft voorwaardelijk. De rechter legde lagere straffen op omdat de mannen volgens haar oprecht spijt hebben betuigd voor hun actie. Ook zijn ze in gesprek gegaan met de huisarts die de testlocatie beheert. Die pleitte tijdens de zitting ook voor vrijlating, schrijft Omroep Brabant. "Ze staan op een kruispunt in hun leven en ik denk dat ze niet beter zouden worden van een celstraf", zei de arts.

Daarnaast is bij de 22-jarige man volgens een psychiater sprake van zwakbegaafdheid en een stoornis in het autismespectrum. De 26-jarige man heeft een licht verstandelijke beperking. Daarom zijn ze volgens de rechter verminderd toerekeningsvatbaar.

Het tweetal besloot de testlocatie op te blazen uit frustratie over de coronamaatregelen. Een van de mannen kon een aantal weken voor het incident niet bij zijn opa langs in het verpleeghuis toen zijn oma overleed. Dezelfde avond kreeg hij een boete voor samenscholen.