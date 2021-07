Gerommel bij stoffenbedrijf Vlisco: ondernemingsraad stapt op vanwege angstcultuur

Het rommelt bij de grote Helmondse stoffenfabrikant Vlisco (jaaromzet van 240 miljoen euro). De voltallige ondernemingsraad (OR) legt de werkzaamheden neer en treedt per direct af. De OR-leden zeggen dat ze dit doen vanwege dreigementen en intimidatie vanuit de directie van Vlisco.

"Die situatie is het gevolg van een angstcultuur die afgelopen maanden een piek heeft bereikt", schrijft de OR in een persverklaring. "Leden van de OR worden door hun leidinggevenden persoonlijk onder druk gezet om in de ondernemingsraad bepaalde besluiten te nemen. Dreigementen met ontslag op staande voet en intimidatie werden niet geschuwd. De ondernemingsraad is moegestreden en ziet geen andere uitweg dan af te treden."

Volgens de OR is de angstcultuur veroorzaakt door de algemeen directeur, de financieel directeur, de operationeel directeur, het hoofd van de HR-afdeling en de productiemanager.

Directie: verwijt krijgt aandacht

De directie van Vlisco zegt "met spijt" kennis genomen te hebben van het besluit van de OR om collectief af te treden. "Ernstiger is het verwijt dat er een angstcultuur zou heersen en de bewering dat niet alleen het senior managementteam, maar ook de raad van commissarissen hieraan debet is. Dit is even verrassend als onwaarschijnlijk, maar wij zullen dit verwijt onze volledige aandacht geven", schrijft de directie in een brief aan het personeel.

De directie schrijft verder dat "verschillende zienswijzen op zichzelf gezond en normaal zijn". "De directie heeft altijd gestreefd naar een dynamische, transparante relatie met de OR. Echter, waar het management een reeks culturele waarden van ondernemerschap, professionaliteit, zorgzaamheid en fun probeert te introduceren, ervaart de OR een cultuur van angst. Dit herkennen wij echter niet, maar nemen wij serieus."

Overname gaat door

De afgelopen weken moest de OR zich buigen over de toekomst van het bedrijf. Hema-eigenaar Parcom wil de stoffenfabrikant - die vooral stoffen maakt voor de West-Afrikaanse markt - graag overnemen van de huidige Britse eigenaar Actis.

Ook in het adviestraject voelde de ondernemingsraad zich tegengewerkt door de directie. "Er is iets grondig mis met dit bestuur", zegt OR-voorzitter Noursalam Azarfane. "Het voorgenomen overnamebesluit voelde als definitief besluit. We moesten echt ons adviesrecht claimen."

Voor de overname is een advies van de OR nodig. Maar de OR heeft voor dat recht moeten knokken, want eigenlijk wilde de directie de OR passeren. Tegelijk met hun opstappen maken de OR-leden bekend dat ze een positief advies geven voor de overname. Ze hopen dat Parcom als nieuwe eigenaar orde op zaken kan stellen.

'Tientallens mails van werknemers'

Vakbonden FNV en CNV bevestigen het beeld dat de ondernemingsraad schetst over een angstcultuur en een intimiderende manier van leidinggeven bij Vlisco.

"We hebben tientallen mails gekregen van Vlisco-werknemers", zegt FNV-bestuurder Sarah Baghat. "De laatste vier jaar is het ziekteverzuim flink toegenomen. Er zijn werknemers weggegaan, die heel trots waren op het bedrijf, omdat ze zich onveilig voelden." Baghat zegt dat ze zelden een bedrijf heeft meegemaakt waar de angstcultuur zo sterk is. "En ik kom in mijn functie bij heel veel bedrijven. Het is echt sneu voor het Vlisco-personeel."

De Vlisco-directie vindt het jammer dat het besluit van de OR om af te treden komt op een moment dat de Vlisco Groep floreert: "Wij zijn samen nog nooit in zo'n goede positie geweest als nu, met de steun van onze nieuwe eigenaren, Parcom, om verdere vooruitgang te boeken. Dus: hoewel wij onze spijt herhalen over het OR-besluit, willen wij hen bedanken voor hun inzet en toewijding, zien wij ook de mogelijkheid voor een nieuwe start."