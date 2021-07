Formule 1-podcast #11: 'Lewis was in eigen huis een slechte winnaar'

Verstappen werd in de eerste ronde aangetikt door zijn grote concurrent Lewis Hamilton en belandde daarna hard in de bandenstapel. Verstappen moest naar het ziekenhuis en zijn race was logischerwijs ten einde. Hamilton kon zijn weg wel vervolgen en kreeg een tijdstraf van tien seconden.

Veel impact had die sanctie niet, want de Mercedescoureur kwam als eerste over de finish. "Dit had een zodanige impact op de race en de hele titelstrijd. Hier had de wedstrijdleiding harder moeten ingrijpen", zegt Dekker.

Ongepast feestje

Door de overwinning loopt Hamilton in het WK-klassement in op Verstappen en na afloop was de Brit tevreden. Hij vierde uitbundig een feestje en volgens Lammers was dat ongepast.

Dekker vult aan: "Het was geen fraai moment. We hebben het in de sport vaak over mensen die niet tegen hun verlies kunnen. Lewis Hamilton was gisteren in eigen huis, zijn thuisrace, een slechte winnaar."