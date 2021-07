Vitesse en Feyenoord weten mogelijke tegenstanders in Conference League

Feyenoord en Vitesse hebben maandag geloot voor de derde voorronde van de Conference League, het nieuwe toernooi van de UEFA. Vitesse speelt tegen het Ierse Dundalk of Levadia Tallinn uit Estland. Feyenoord werd gekoppeld aan het Zwitserse FC Luzern, maar moet eerst de tweede voorronde nog overleven.

Vitesse is na de vierde plaats van afgelopen eredivisieseizoen al zeker van de derde voorronde en speelt op 5 en 12 augustus tegen de winnaar van het duel tussen Dundalk en Levadia Tallinn. De Arnhemmers waren bij de loting niet geplaatst en hadden het ook slechter kunnen treffen met onder andere Anderlecht of Rosenborg.

Oude bekende

Feyenoord moet eerst afrekenen met FC Drita uit Kosovo in de tweede voorronde. De Rotterdammers spelen aankomende donderdag de uitwedstrijd in Kosovo, een week later volgt de return in De Kuip.

Mocht de ploeg van Arne Slot winnen van FC Drita dan spelen de Rotterdammers tegen FC Luzern. Bij de Zwitserse club zou Feyenoord met Jordy Wehrmann een oude bekende tegenkomen.