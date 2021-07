Polsstokhoogspringer Koppelaar mist mogelijk Spelen door positieve coronatest

"Mijn hart is gebroken", aldus de 28-jarige polsstokhoogspringer, die volledig is gevaccineerd tegen het virus. "Ik heb er alles aan gedaan om niet in de problemen te komen met corona, maar dat was niet genoeg. Ik blijf thuis en ga er nog het beste van maken dit seizoen. Jullie gaan me zien bij de Spelen van Parijs in 2024."

Koppelaar zou voor de eerste keer meedoen aan de Olympische Spelen. De omvangrijke atletiekploeg van Nederland voor de Spelen bestaat door Koppelaars afmelding nu uit 43 atleten.