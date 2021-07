Kabinet: geen aanvullende maatregelen, besmettingen stabiliseren

Er komen voorlopig geen aanvullende maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Op advies van het OMT ziet het kabinet daar geen aanleiding toe, zei demissionair premier Rutte na afloop van het wekelijkse overleg met de meest betrokken ministers. "Het kan zijn dat ik hier volgende week met een heel ander verhaal sta, maar ik hoop het van ganser harte niet."

Minister De Jonge van VWS zei dat het aantal nieuwe positieve test nog steeds te hoog is, maar wel stabiliseert. "Ze stijgen niet meer." Volgens hem zijn er vandaag zo'n 9000 besmettingen vastgesteld, en dat is iets minder dan de afgelopen dagen.

De Jonge wees erop dat het hoge aantal nieuwe positieve tests nog niet leidt tot een grote stijging van patiënten in de ziekenhuizen. "Laten we dat zo houden." Het bewijst volgens hem dat vaccineren werkt. Daardoor worden mensen minder ziek.

Kwartier frisse lucht door huis

In het coronadebat van vorige week kondigde premier Rutte al aan dat thuiswerken weer de norm wordt. Vanaf vandaag is dat ook daadwerkelijk zo. "Iedereen werkt thuis, tenzij het echt niet anders kan", zei Rutte. Eerder liet het kabinet dat advies los, en ging daarmee in tegen het OMT.

Rutte hamerde ook op het belang van goede ventilatie in binnenruimtes, om verspreiding van het virus tegen te gaan. "Iedere dag minstens een kwartier frisse lucht door het huis." Dat geldt volgens hem ook voor scholen, winkels en de horeca. Het advies wordt toegevoegd aan de basisregels, zoals handenwassen en anderhalve meter afstand houden.

Partijen als de PVV dringen al sinds het begin van de coronacrisis aan op goede ventilatie. Rutte zei dat het kabinet ook altijd al overtuigd is geweest van het nut van ventilatie, maar dat het tot nu toe onvoldoende is beklemtoond in de communicatie. Daarom wordt er bij de persconferenties een pictogram over ventilatie toegevoegd aan de bordjes op de spreekgestoeltes van Rutte en De Jonge.

Rutte over het kabinetsstandpunt over ventilatie: