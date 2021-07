EU is na kritiek rechter opnieuw akkoord met steun voor KLM

De Europese Commissie (EC) heeft opnieuw toestemming gegeven voor de 3,4 miljard aan coronasteun van de Nederlandse overheid voor vliegmaatschappij KLM. Een Europese rechter zei twee maanden geleden dat de eerdere Europese toestemming onvoldoende onderbouwd was. Daarom is de EC nu met meer onderbouwing gekomen.

Eerder was de steun die zusterbedrijf Air France van de Franse overheid kreeg niet meegenomen in de beslissing van de EC, vond de rechter. De zaak daarover was aangespannen door Ryanair. "We hebben nu meer informatie gegeven over hoe de Air France-KLM-groep functioneert en de contracten over de steun vanuit Nederland en Frankrijk. Ook hebben we de de Nederlandse en Franse steunmaatregelen nog eens goed geanalyseerd", aldus de EC. "Op basis hiervan vinden we de steun noodzakelijk, passend en proportioneel."

Steun hoefde niet terug

KLM hoefde de steun die zij ontving vanwege de coronacrisis sowieso al niet terug te betalen. Het gerecht van de Europese Unie zei twee maanden geleden al dat die stap te veel schade zou aanbrengen aan de Nederlandse economie en de luchtvaartsector.

Ryanair had ook een zaak aangespannen tegen steun voor de Portugese maatschappij TAP. Ook die steun keurde de EC vandaag opnieuw goed. Of Ryanair tegen deze beslissingen in beroep gaat is nog onduidelijk. De luchtvaartmaatschappij vindt de steun voor verschillende Europese maatschappijen oneerlijke concurrentie.