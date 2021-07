Onrust over vaccins bij zwangere vrouwen

Zwangere vrouwen lopen 2,5 keer zoveel kans om op de IC te belanden als ze corona krijgen. Toch lopen ze vaak nog deels ongevaccineerd rond. Juist bij deze groep is veel onrust over de vaccins, merken de verenigingen van verloskundigen en gynaecologen. We spreken onder meer een zwangere vrouw die - niet gevaccineerd - met corona op de IC belandde.