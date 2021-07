De Tour van 2021 in cijfers: 6.000 meter dranghekken en 757 steden doorkruist

De renners legden de ruim drieduizend kilometer af met een gemiddelde snelheid van liefst 41,165 kilometer per uur. De Tour van 2021 werd daarmee de op een na snelste Ronde van Frankrijk ooit. Alleen de editie van 2005 kende een hoger gemiddelde (41,654 kilometer per uur).

Behalve het aantal kilometers en de gemiddelde snelheid, gaan er nog veel meer cijfers schuil achter de Ronde van Frankrijk. Zo werden er 29.000 gendarmes, politieagenten en brandweermannen opgetrommeld om de veiligheid te waarborgen en waren er 10 gespecialiseerde doktoren aanwezig.

De thuisblijvers hoefden niks te missen van de zegetocht van Pogacar, die overigens de eerste renner is die de Tour minstens twee keer heeft gewonnen voordat hij 23 jaar oud is. 60 televisiezenders brachten de etappes in 190 landen live in beeld.