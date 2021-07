Buste omstreden koning Leopold II verdwenen in Oostende

Een buste van de omstreden Belgische Koning Leopold II is verdwenen uit een plantsoen in Oostende. Een actiegroep die aandacht vraagt voor de wrede koloniale praktijken van de koning heeft de diefstal opgeëist. Leopold II regeerde van 1885 zijn privékolonie Congo met harde hand. De zwarte bevolking werd tientallen jaren uitgebuit en miljoenen mensen kwamen om het leven.

Leden van De Stoete Oostendenoare protesteren al jaren tegen gedenktekens voor de koning in de stad. Zo werd de buste al meerdere keren besmeurd met rode verf, werd er 'massamoordenaar' toegevoegd op een straatnaambordje en werd een hand afgezaagd van een Congolees bijfiguur bij een ruiterbeeld van de vorst, een verwijzing naar de straf die Congolezen geregeld opgelegd kregen.

De Stoete Oostendenoare had bij de jongste bekladding in maart al hardere acties aangekondigd. "We hebben het borstbeeld voor het laatst bewerkt. Als het niet verwijderd wordt, is de volgende stap dat we het zelf verwijderen." De daad werd vrijdag bij het woord gevoerd.

Gesprekken afblazen

Burgemeester Tommelein van Oostende is boos over de actie. "Ofwel wordt er gekozen voor een programma waarbij op een serene manier uitgelegd wordt wat er gebeurd is in de geschiedenis ofwel kies je voor vandalisme. Dat laatste heeft zijn gevolgen."

Tommelein wil als De Stoete Oostendenoare niet inbindt gesprekken over hoe de stad met het koloniale verleden zal omgaan in de toekomst afblazen. Ook heeft hij aangifte gedaan bij de politie.

Door heel België worden geregeld beelden van de omstreden vorst beklad of beschadigd. Een jaar geleden nog verdween een buste in Gent naar een museumdepot omdat de reputatie van de vorst te omstreden werd geacht.