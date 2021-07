Tien jaar cel voor Zeeuwse vrouw die dochters liet misbruiken

Pascal F. werd in december vorig jaar al voor het misbruik veroordeeld. Hij kreeg acht jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. De man gaat daartegen in hoger beroep.

Volgens de rechter is een hoge straf passend omdat ze als moeder "bij uitstek degene was die haar kinderen had moeten beschermen". Eén van de dochters moest ook seks met andere mannen hebben in parenclubs en op parkeerplaatsen.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Volgens de rechter was Tanja D. op de hoogte van het misbruik, stelde ze slachtoffers beschikbaar en hielp ze bij de voorbereiding. Zo regelde ze onder meer slaappillen en ghb om de meisjes te drogeren.

De 21-jarige Ramona Dobbelaar uit Terneuzen werd als jong meisje slachtoffer van Tanja D. en Pascal P. Ze was bevriend met de oudste dochter van het gezin. "Ik werd veel gepest op school en zij was de enige die ik had. Er is misbruik gemaakt van mijn kwetsbare positie. Ze vroegen wat mijn lievelingseten was of ik werd omgekocht met een Playstation zodat ik maar bij hen thuis kwam", zegt ze tegen Omroep Zeeland.

Dobbelaar werd tussen 2011 en 2013 meermaals misbruikt door P. Dat gebeurde onder meer tijdens een vakantie. "Ik kreeg siroop die raar smaakte, achteraf denk ik dat daar ghb in zat om me te drogeren. De moeder was gewoon in de buurt, ze deed alsof ze lag te slapen. Toen ik er achteraf iets over zei, reageerde ze dat dit heel normaal was."

Al die tijd vertelde ze niks aan haar ouders. "Ik mocht niks vertellen, anders zou er iets gebeuren."