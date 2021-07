Tot 24 jaar cel voor doodschieten onschuldige restauranthouder in Amsterdam

Een 42-jarige man is veroordeeld tot 24 jaar cel voor het doodschieten van een restauranthouder in Amsterdam in oktober 2019. Dat heeft de rechter vandaag bepaald.

Twee medeplegers van 23 en 30 jaar, die fungeerden als spotters, moeten 18 jaar de cel in. Een vierde verdachte is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

De man werd op klaarlichte dag neergeschoten op het Hugo de Grootplein in Amsterdam-West. De uitbater van de pizzeria die om het leven kwam, was niet het beoogde slachtoffer. Dat was de Montenegrijnse crimineel Jovan Djurovic, die op dat moment in het restaurant was, schrijft AT5. Hij raakte zwaargewond.

'Onherstelbaar leed'

Kort na de schietpartij werd Cherif A. aangehouden in de omgeving. In zijn auto lag een vuurwapen. De verdachte zelf ontkent dat hij de schutter is en zegt dat hij erin geluisd is. Daar ging de rechtbank niet in mee.

Volgens de rechter hebben de daders met hun acties de nabestaanden van het slachtoffer onherstelbaar leed aangedaan. Ook rekent hij hun zwaar aan dat ze de daad pleegden op een druk punt in de stad, met veel omstanders.

De opgelegde straffen vallen wel iets lager uit dan het Openbaar Ministerie had geëist: 28 jaar voor de hoofdverdachte en 25 jaar voor de medeplegers. Dat komt doordat op 1 juli een nieuwe wet is ingegaan, waardoor straffen voortaan netto hoger uitvallen. Omdat de schietpartij in 2019 was en het onderzoek al geruime tijd was afgerond, houdt de rechter zich in deze zaak nog aan de oude regels.