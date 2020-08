Wielrenner Jakobsen in kunstmatige coma na huiveringwekkende valpartij

De fiets van Fabio Jakobsen vliegt door de lucht, Jakobsen zelf is verdwenen in de boarding - Getty Images

Fabio Jakobsen vecht voor zijn leven in een Pools ziekenhuis. De Nederlandse wielrenner was het grootste slachtoffer van een dramatische valpartij bij de eerste etappe van de Ronde van Polen. Hij ligt in een kunstmatige coma in het ziekenhuis, bevestigt de perschef van de wielerkoers. Volgens de rondearts heeft Jakobsen bij zijn val onder meer zijn gehemelte en zijn luchtpijp verbrijzeld. Dylan Groenewegen en Jakobsen streden in volle vaart om de dagzege, maar dat resulteerde in een afschuwelijke afloop. In de aflopende sprint in Katowice, waar de sprinters wel 80 kilometer per uur bereikten, leek Jakobsen Groenewegen in de laatste meters te passeren. Groenewegen week echter van zijn lijn en gebruikte bovendien zijn elleboog. Nederlands kampioen Jakobsen werd zo door zijn landgenoot in de hekken geduwd, knalde snoeihard tegen de finishboog en raakte bovendien een official. Die official lijkt in orde te zijn.

Groenewegen veroorzaakt huiveringwekkende crash Jakobsen in Ronde van Polen - NOS

Na de finish ging ook Groenewegen onderuit. De sprinter van Jumbo-Visma kwam als eerste over de streep, maar werd na afloop gediskwalificeerd. Op de website van de organisatie is Jakobsen aangewezen als winnaar, maar dat is even niet belangrijk. Barbara Jerschina, die als arts werkzaam is bij de Ronde van Polen, zegt tegen verschillende Poolse media dat Jakobsen in levensgevaar verkeert. "Zijn toestand is erg slecht. We hebben te maken met een ernstig craniocerebraal trauma (hersenletsel, red.). Zijn hart werkte wel heel goed. Maar hij vecht voor zijn leven. Laten we onze vingers voor hem kruisen. Hij heeft veel bloed verloren", zegt arts Jerschina.

Patrick Lefevere, teambaas van Jakobsen bij Deceuninck-QuickStep, reageerde furieus op de actie van Groenewegen.