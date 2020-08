Huiveringwekkende val Jakobsen in Polen, zwaargewond naar ziekenhuis

In de aflopende sprint in Katowice, waar de sprinters wel 80 kilometer per uur bereikten, leek Jakobsen Groenewegen in de laatste meters te passeren. Groenewegen week echter van zijn lijn en gebruikte bovendien zijn elleboog.

De eerste etappe van de Ronde van Polen heeft een dramatische afloop gekregen. Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen streden in volle vaart om de dagzege, maar dat resulteerde in een massale valpartij.

Na de finish ging ook Groenewegen onderuit. De sprinter van Jumbo-Visma kwam als eerste over de streep, maar werd na afloop gediskwalificeerd. Op de website van de organisatie is Jakobsen aangewezen als winnaar, maar dat is even niet belangrijk.

Volgens Poolse media is Jakobsen na inwendige bloedingen in een kunstmatige coma gebracht en naar het ziekenhuis gebracht. Vooralsnog is echter nog heel veel onduidelijk.