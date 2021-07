PSV bij winst op Galatasaray tegen Celtic of Midtjylland in derde voorronde CL

Eran Zahavi - ANP

Mocht PSV de derde voorronde van de Champions League bereiken dan spelen de Eindhovenaren daarin tegen Celtic of FC Midtjylland. Dat werd maandag duidelijk bij de loting in het Zwitserse Nyon. De ploeg van Roger Schmidt moet dan wel eerst afrekenen met het Turkse Galatasaray. PSV speelt aankomende woensdag de heenwedstrijd in Eindhoven. Een week later volgt de return in Istanbul.

Uitdoelpuntregel geschrapt De Europese voetbalbond UEFA heeft de regel dat uitdoelpunten dubbel tellen bij een gelijke stand geschrapt. Dit seizoen zal er bij een gelijke eindstand in Europese clubcompetities een verlenging komen en als dat nodig is strafschoppen. De UEFA schrapt de regel uit 1965, omdat het thuisvoordeel in de loop der jaren minder is geworden. Het zou onjuist zijn om aan een uitdoelpunt meer gewicht toe te kennen dan aan een thuisdoelpunt.

Als PSV zich voor de derde voorronde plaatst, dan speelt het op 3 of 4 augustus eerst thuis. De return staat op 10 augustus op het programma. FC Midtjylland eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Deense competitie en verloor twee keer van Ajax in de groepsfase van de Champions League. Celtic werd tweede in de Schotse competitie met twintig punten minder dan kampioen Rangers FC. Geen Malen en Dumfries Tegen Galatasaray zullen Denzel Dumfries en Donyell Malen niet in actie komen. De Oranje-internationals zouden afgelopen week weer aansluiten bij de groep, maar PSV besloot het tweetal langer vrij te geven na het EK voetbal.

Denzel Dumfries viert zijn doelpunt tegen Oostenrijk samen met Donyell Malen - ANP