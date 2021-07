Nederlandse politie wacht op Spaans arrestatieverzoek na fatale mishandeling

De Nederlandse politie heeft nog geen verzoek uit Spanje binnengekregen om de acht verdachten van de fatale mishandeling op Mallorca op te pakken. "Zolang dat verzoek er niet is, kan de politie hier geen actie ondernemen", zegt een politiewoordvoerster.

De acht Nederlanders mishandelden woensdag een andere Nederlander in de badplaats Playa de Palma. Het 27-jarige slachtoffer komt uit Waddinxveen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en overleed gisteravond. Ook drie anderen raakten gewond. Een van hen, een vrouw, raakte buiten bewustzijn.

Volgens de Spaanse politie werden de slachtoffers uit het niets aangevallen. De verdachten, allemaal tussen de 18 en 20 jaar oud, waren eerder die avond een nachtclub uit gezet en veroorzaakten daarna problemen op straat. Toen ze de Nederlanders tegenkwamen, sloegen ze die tegen de grond. De man die nu overleden is, werd hard tegen zijn hoofd geschopt.

Gevlucht naar huis

De verdachten hebben de volgende dag het eerste vliegtuig terug naar huis gepakt. Een negende verdachte, die was achtergebleven om de sleutel van het vakantiehuis in te leveren, is meteen opgepakt. De politie weet wie de andere verdachten zijn en vraagt daarom de Nederlandse politie om de groep op te pakken.

"Maar dat verzoek was vanochtend nog niet binnengekomen", zegt de politiewoordvoerster.