Aanvaring Hamilton en Verstappen zorgt voor discussies en zet verhoudingen op scherp

Hamilton na zege racistisch bejegend

Na afloop van de Grand Prix op Silverstone werd Lewis Hamilton racistisch bejegend op sociale media, zo melden verschillende Britse media. Volgens Sky Sports zouden er onder meer emoji's van apen en andere racistische uitingen op de Instagram-pagina van Mercedes zijn geplaatst.

De FIA, de Formule 1 en Mercedes hebben in een gezamenlijk statement gereageerd en veroordelen de uitlatingen. "We veroordelen dit gedrag in de sterkst mogelijke bewoordingen. Deze mensen hebben geen plaats in onze sport."

Ook het team van Verstappen, Red Bull Racing, bracht een statement uit waarin ze het racisme jegens Hamilton veroordelen. "Ook al zijn we rivalen op de baan, we zijn allemaal verenigd tegen racisme. We veroordelen elke vorm van racisme. Er is nooit een excuus voor en er is zeker geen plaats voor in onze sport."