Dode bij steekpartij in Roermond, twee verdachten aangehouden

Bij een steekpartij in Roermond is vanmorgen een persoon om het leven gekomen. Dat bevestigt de politie aan 1Limburg. Er zijn twee personen aangehouden.

Het incident gebeurde rond 07.30 uur in een woning aan de Eglantierhof in Roermond. De hulpdiensten rukten uit maar konden het slachtoffer niet meer helpen. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De aanleiding van het steekincident is onduidelijk. Het gerucht gaat dat het slachtoffer een bekende zou zijn van de politie. Er zou een zaak tegen hem lopen in Duitsland voor illegale handel in Viagra en afslankmiddelen. De politie kan dat niet bevestigen.

In de woning is een onderzoek gestart. Agenten praten met omwonenden en roepen mensen op relevante camerabeelden te delen.