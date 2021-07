Collega doodgereden motoragent: 'Leiding verbood ingrijpen'

Damen noemde de omgekomen agent "een collega, maar ook een soort familielid". Samen werkten ze al ruim 15 jaar samen bij de Rotterdamse verkeerspolitie. Het gaat nu naar eigen zeggen "niet zo best" met hem. "Ik ben in 30 jaar bij de politie nog nooit zo stuk geweest."

De vrachtwagenchauffeur reed in 2015 reed ook al een motoragent aan, die daarbij zwaargewond raakte. In 2020 veroorzaakte hij een ongeluk waarbij een fietsster om het leven kwam.

"Het is heel bijzonder: bij de politie is bekend dat de chauffeur over wie het gaat gewoon levensgevaarlijk was", aldus de Rotterdamse motoragent Mike Damen. "Daarom wisten we dat we er met de motor niet voor moesten gaan. 'Als je hem dan toch moet controleren, doe het dan met de auto', werd ook door de leiding gezegd."

De chauffeur stond bij de politieleiding bekend als iemand die levensgevaarlijk gedrag vertoonde. Hij wordt nu verdacht van de dodelijke aanrijding waarbij op 7 juli motoragent Arno de Kort omkwam in Rotterdam. De dader reed daarna door, maar de 45-jarige trucker werd later aangehouden. Hij zit nog vast.

Dat incident is uiteindelijk niet als strafzaak afgehandeld, maar als relatief eenvoudige verkeersovertreding, aldus Damen. "Met als uitslag: 240 uur dienstverlening. In mijn ogen is hij er gewoon mee weggekomen."

Dat laatste is al eerder gebeurd, vertelt Damen. "Voor mij is de chauffeur een veel te goede bekende. In 2015 is mijn ploegmaatje Dennis, met wie ik onder meer vrachtwagens controleerde op belading, door dezelfde chauffeur overreden. Hij heeft daarbij zijn arm verloren en volgens hem deed de chauffeur dat expres."

Volgens de agent heeft de chauffeur hardop tegen mensen in zijn omgeving gezegd dat hij motoragenten zou aanrijden als zij zouden proberen hem te controleren op zijn lading of de staat van zijn truck.

Zelf heeft Damen de opgepakte chauffeur twee of drie keer gecontroleerd. "En elke keer waren er foute toestanden aan de hand. Hij zei die keren al dat hij een pesthekel had aan de politie, omdat hij zelf vond dat hij niets verkeerd deed. Hij heeft me daarna ook in privétijd lastiggevallen."

De politieleiding moest uiteindelijk een 'stopgesprek' voeren met de chauffeur, vertelt Damen, om aan dat laatste een einde te maken. "Ik ben 1,91 meter lang en fors gebouwd, maar ik was bang van die man. Omdat je ziet dat je te maken hebt met iemand die niet gezond is, die tot alles in staat is en toch blijft rondrijden."

'Angstcultuur'

Dat laatste is voor Damen ook de reden om de publiciteit te zoeken, tegen de wens van zijn leidinggevenden in. Volgens hem is de politieleiding bang voor negatieve media-aandacht en een conflict met de advocaat van de opgepakte chauffeur.

"Er is een angstcultuur. Maar ik heb één doel: dit nooit meer. Dit was absoluut te voorkomen geweest. Ik heb mijn zorgen gedeeld, intern maar ook richting het CBR. Ik heb geroepen over deze man, over hoe gevaarlijk hij was."