Griekspoor ruikt in Gstaad naast frisse berglucht ook de top-100

Tallon Griekspoor - ANP

Tallon Griekspoor klopt na zijn challengerzege in Amersfoort nadrukkelijk op de deur van de mondiale top-100. "Ik denk dat ik daar ook thuis hoor. Dat besef is er altijd al geweest." Hij klinkt zelfbewust, is het ook. Griekspoor is een man met een missie. Na de overwinning op Botic van de Zandschulp zondag op de Dutch Open (6-1, 3-6, 6-1) is de 25-jarige tennisser uit Nieuw-Vennep gestegen naar plek 105 op de ATP-ranking. Deze week kan Griekspoor in het Zwitserse bergdorp Gstaad zich al scharen bij de honderd beste tennissers van de wereld. "Dan moet ik denk ik twee rondjes zien te overleven, maar eigenlijk ben ik daar niet zo mee bezig. Ik ben mezelf volop aan het ontwikkelen, word steeds beter. Dan komt die top-100 vanzelf een keer." Constanter De Griekspoor van 2021 is een andere dan in de voorgaande jaren, merkt hij zelf ook. "Ik presteer nu heel constant. Zelfs als ik een mindere dag heb, weet ik meestal toch de wedstrijd uit het vuur te slepen. En mijn lichaam liet mij in het verleden nog weleens in de steek. Dat is nu niet meer het geval."

Het kwalificatietoernooi van de US Open in 2019 komt ter sprake. Griekspoor leek op weg naar het hoofdtoernooi, maar verspeelde een 6-3, 3-0 voorsprong tegen de Argentijn Marco Trungelliti en verloor alsnog. Een mentale klap. Zoiets zou hem nu niet meer overkomen. "Het was heel lelijk wat er toen gebeurde", zegt Griekspoor. "Sindsdien heb ik op alle fronten stappen gemaakt. Door mijn zege in Amersfoort word ik nu vrijwel zeker direct toegelaten tot het hoofdtoernooi van de US Open. Dat was eigenlijk het doel afgelopen week. Mooi dat het is gelukt." Sluiter als coach Griekspoor heeft sinds april naast Dennis Schenk ook Raemon Sluiter als coach aan zijn zijde. Die samenwerking werpt al vroeg zijn vruchten af. "Hij pusht mij elke dag en probeert het beste uit mij te halen. Ik ben tot nu toe zeer tevreden over hem." In april spraken wij met Griekspoor, die op dat moment net een samenwerking met Sluiter was aangegaan.

Sinds een maand heeft Griekspoor bovendien een fysieke trainer ingehuurd: Bas van Bentum. "Ik kende hem al een tijdje. Hij zat bij Feyenoord en na zijn afscheid daar heb ik hem benaderd. We gaan nu een jaar lang samenwerken. Hij gaat vijftien weken mee op reis en in Nederland is hij elke training aanwezig." Het tekent de professionaliteit van Griekspoor. Niets laat hij meer aan het toeval over. Die top-100, dat gaat vroeg of laat wel lukken. Ex-coach Kristof Vliegen vindt zelfs dat een top-50 klassering mogelijk moet zijn. "Een pittige uitspraak, maar het vertrouwen is momenteel groot. Hopelijk zit het erin."