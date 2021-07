Cel voor Amerikanen die Nissan-baas hielpen vluchten

Twee Amerikanen die Nissan-baas Carlos Ghosn hielpen Japan te ontvluchten, zijn veroordeeld tot celstraffen. De vader en zoon kregen respectievelijk 2 jaar en 20 maanden cel.

De mannen hielpen Ghosn in 2018 het land uit te komen toen hij werd vervolgd voor een miljoenenfraude. Ze stopten hem in een grote apparatuurkist die ze per privévliegtuig naar Libanon lieten vliegen. Ze kregen 1,3 miljoen euro voor hun hulp.

De verdediging van de twee Amerikanen luidde dat ze door Ghosn waren voorgelogen over de straf die hem in Japan boven het hoofd hing. Hun advocaten hadden voor voorwaardelijke straffen gepleit.

Eerder dit jaar waren al bemanningsleden van het vliegtuig waarmee Ghosn vertrok in Turkije veroordeeld tot een celstraf van vier jaar en twee maanden. De twee piloten en een steward van een Turkse private luchtvaartmaatschappij waren schuldig bevonden aan mensensmokkel.

'Vies spelletje'

Ghosn verklaarde in 2019 dat hij geen andere optie had gehad dan vluchten omdat hij een oneerlijk proces vreesde in Japan. Hij zegt onschuldig te zijn aan de fraude. Ghosn noemde het een complot door collega's die "een vies spelletje hebben gespeeld".

Momenteel wordt in Tokio nog een andere Nissan-topman vervolgd voor zijn aandeel in fraude, hem hangt 15 jaar cel boven het hoofd. Ook hij zegt onschuldig te zijn