Wekdienst 19/7: Kabinet overlegt over coronacrisis • Interval mRNA-vaccin korter

Goedemorgen! Het demissionaire kabinet komt samen voor een overleg over de coronacrisis en de wachttijd voor nieuwe afspraken voor een mRNA-vaccin is vanaf vandaag verkort.

Wat kun je vandaag verwachten?

Een deel van het demissionaire kabinet komt bij elkaar om de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus te bespreken. Daarna geeft demissionair premier Mark Rutte een toelichting aan de pers.

Voor nieuwe afspraken met een mRNA-vaccin wordt het interval tussen twee prikken verkort: in plaats van 35 dagen is het interval voor Pfizer en Moderna nu 28 dagen.

De rechtbank in Den Bosch doet uitspraak in de zaak tegen twee mannen (22 en 26 jaar) voor het opblazen van een coronatestlocatie in Beek en Donk. Het Openbaar Ministerie heeft tot acht maanden cel geëist.

Ook vindt de inhoudelijke behandeling plaats tegen Tarik O, de pakketbezorger uit Wijchen die op 24 november 2020 een man doodreed met zijn bestelbus.

Wat heb je gemist?

Nederlandse kinderartsen maken zich zorgen over het aantal kinderen dat verdrinkt. Jarenlang daalde dat cijfer, onder meer door betere zwemlessen en maatregelen in zwemplassen. Maar al enige tijd is er van een daling geen sprake meer. Met veel vakanties in eigen land deze zomer, vrezen de artsen voor een stijging, ook omdat veel kinderen achterlopen met de zwemlessen.

Jaarlijks overlijden ongeveer acht kinderen aan de gevolgen van ernstig zuurstoftekort onder water. Maar dat getal zegt niks over wat kinderen overhouden aan een bijna-verdrinking, vertelt kinderarts Joke Kieboom van het UMCG in Groningen, die er onderzoek naar deed. "Elk jaar belanden ongeveer tachtig kinderen na een verdrinking of bijna-verdrinking in het ziekenhuis, een groot deel op de intensive care."

Ander nieuws uit de nacht:

'Spionagesoftware Israëlisch bedrijf gebruikt om wereldwijd journalisten te bespioneren': Als een telefoon daarmee geïnfecteerd is, kunnen op afstand bestanden zoals foto's en mails worden binnengehaald.

Start-ups halen in halfjaar tijd recordbedrag op: 3 miljard euro: Dat blijkt uit een data-analyse op basis van de nu bekende gegevens* in opdracht van onder meer de Dutch Startup Association en Techleap.

50.000 besmettingen, maar toch is het in Engeland tijd voor 'Freedom Day: Met 50.000 infecties per dag heeft het Verenigd Koninkrijk momenteel een van de hoogste aantallen nieuwe besmettingen ter wereld. En toch schrapt de regering van premier Boris Johnson vandaag de laatste coronarestricties in Engeland.

Zo werd Freedom Day gevierd in Londen: