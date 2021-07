Start-ups halen in halfjaar tijd net zoveel geld op als in twee jaar ervoor

Mensen aan het werk - Unsplash/Marvin Meyer

In het afgelopen halfjaar hebben Nederlandse start-ups net zoveel geld opgehaald als in heel 2019 en 2020 bij elkaar. Dat blijkt uit een data-analyse op basis van de nu bekende gegevens* in opdracht van onder meer de Dutch Startup Association en Techleap. Alles bij elkaar gaat het om 3,1 miljard euro. Terwijl er begin vorig jaar - met name in maart, april en mei - juist heel veel zorgen waren over de financiering van start-ups. Het uitbreken van de coronacrisis zette toen investeringen tijdelijk op losse schroeven. De partijen schrijven nu in een verklaring dat die terughoudendheid in 2020 alweer verdween. Men spreekt nu van een "inhaalslag". Honderden miljoenen Het record is het gevolg van een aantal zeer grote investeringen. Zo kreeg transactieverwerker Mollie een kapitaalinjectie van 665 miljoen euro en klantenserviceplatform MessageBird omgerekend 678 miljoen euro. De teller loopt ook in de tweede helft al snel op: in totaal is er al 700 miljoen euro aan nieuwe investeringen bij gekomen. Van al het geld ging het meeste naar de fintech-sector: 1,2 miljard euro. Daarna komt de zakelijke dienstverlening met 1,1 miljard euro. Gezondheid en transport waren ook goed voor honderden miljoenen (respectievelijk 499 miljoen en 349 miljoen euro). Investeringen in Nederlandse start-ups de afgelopen jaren:

"Dit is uniek", reageert Lucien Burm, voorzitter van de Dutch Startup Association. "Het komt door een aantal grote investeringsrondes en dat is wel echt bijzonder voor Nederland." Volgens hem zijn er twee verklaringen te geven: het start-uplandschap wordt volwassener en er is meer buitenlands geld. "Het Nederlandse ecosysteem heeft niet zulke fondsen die dergelijke grote investeringen kunnen doen", zegt Burm. "Dat is wel iets waar aan gewerkt moet worden. Het is natuurlijk zo dat bij succes het geld terugvloeit naar het buitenland en dan is het maar de vraag of je daar ooit nog iets van terugziet." Janneke Niessen, partner bij investeringsfonds CapitalT, noemt het record goed nieuws. "Deze grote investeringen zijn geen toeval", zegt Niessen. Ook volgens haar wordt de Nederlandse start-upwereld volwassen. "Ik zie het echt als iets positiefs." Wel heeft Niessen twee kanttekeningen. "Als je kijkt naar start-ups die jonger zijn en dus kleinere bedragen ophalen, dan is het beeld daar minder rooskleurig. Ook blijft diversiteit onder oprichters achter; het blijven veel witte jonge mannen." 'Nog veel te winnen' Ook Burm ziet dat het aan de onderkant van de investeringsmarkt, in kleine start-ups, nog moeizaam gaat. "In het coronajaar had je heel even een soort inhouding - in maart, april en mei. Dat herstelde daarna vooral met grote investeringen." Niessen merkt op dat de coronacrisis er ook voor zorgde dat de diversiteit onder oprichters achteruit is gegaan. "Daar is dus ook nog heel veel te winnen."

Quote De markt is wel echt een gekkenhuis op het moment. Janneke Niessen, partner bij CapitalT

De investeringsrondes betekenen ook dat Nederland er meer unicorns (eenhoorn) heeft bijgekregen: bedrijven die op papier meer dan 1 miljard waard zijn. Voorbeelden zijn Mollie en bunq, de digitale bank. "De markt is wel echt een gekkenhuis op het moment", zegt Niessen hierover. Volgens haar is het afwachten hoe houdbaar al deze waardes op lange termijn zijn. "Unicorns werden zo genoemd omdat ze een uitzondering waren. Dat is wel een beetje voorbij."