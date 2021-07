Ook Noppert onderuit in Blackpool, Van Gerwen moet Nederlandse eer hoog houden

Na Jermaine Wattimena, Dirk van Duijvenbode en Vincent van der Voort op zaterdag heeft ook Danny Noppert de eerste ronde van het World Matchplay-toernooi in het Engelse Blackpool niet overleefd. 'The Freeze' uit Joure verloor kansloos van de als tweede geplaatste Peter Wright.

De excentrieke Schot Wright toonde vorige week met zijn zege op Michael van Gerwen in de finale van het Players Championship 20 in Coventry al zijn goede vorm. Dat was voor 'Snakebite' zijn derde toernooizege van het jaar. In de kwartfinales had Wright al met 6-3 van Noppert gewonnen.