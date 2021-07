Feyenoord neemt afstand van 'walgelijk spandoek' gericht aan Berghuis

Berghuis tekende eerder deze maand bij Feyenoords aartsrivaal Ajax en rondde daarmee zijn zeer pikante overstap af. Het is pas de vierde speler in de geschiedenis en het is pas de eerste keer sinds 1995 dat een speler van Feyenoord de directe overstap maakt naar Ajax.

"Het was bekend dat ik graag nog een stap wilde maken", vertelde Berghuis vrijdag op de website van Ajax. "Bij het maken van de keuze voor mijn nieuwe club was ik naast mijn ontwikkeling als voetballer erg op zoek naar de combinatie van spelen om prijzen, spelen in de Champions League en in beeld blijven bij Oranje. Bij Ajax denk ik dat dit allemaal samenvalt."

Berghuis wordt maandag gepresenteerd in Amsterdam en sluit dan aan bij de selectie van trainer Erik ten Hag. Op 19 december staat Feyenoord-Ajax op het programma.