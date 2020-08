Van der Hoorn per direct weg bij Swansea en moet op zoek naar nieuwe club

Mike van der Hoorn moet op zoek naar een nieuwe club. Het aflopende contract van de 27-jarige Nederlander wordt door Swansea City niet verlengd. Vier jaar lang speelde Van der Hoorn voor de club uit Wales, die hem in 2016 overnam van Ajax.

Van der Hoorn speelde 125 officiële wedstrijden in het shirt van Swansea, dat in Engeland uitkomt op het tweede niveau, en scoorde zes keer. De eerste twee seizoenen speelde Van der Hoorn nog in de Premier League, maar in 2018 degradeerde de club uit Wales naar het tweede niveau.

Terugkeer

Vorige week stond Swansea nog op de rand van een terugkeer naar de Premier League, maar moest het in de halve finale van de play-offs afleggen tegen Brentford FC.

De voetballer uit Almere doorliep de jeugdopleiding van FC Utrecht en speelde drie seizoenen in het eerste. In het laatste seizoen maakte de verdediger genoeg indruk om de interesse van Ajax te wekken. In 2013 trok hij naar Amsterdam. Van der Hoorn kon het bij Ajax echter niet waarmaken en begon in 2016 aan zijn avontuur in Wales.

Waar Van der Hoorn zijn carrière vervolgt, is nog niet duidelijk.