Trialeet Frodeno verpulvert eigen record op Ironman

Triatleet Jan Frodeno heeft zijn eigen wereldrecord op de Ironman verbeterd. De Duitser kwam na 7 uur, 27 minuten en 53 seconden over de finish en was daarmee bijna acht minuten sneller dan zijn oude recordtijd uit 2016.

Frodeno zette de tijd neer bij een wedstrijd tegen Lionel Sanders, waarin beiden vertrokken met als doel het wereldrecord scherper te stellen. Het werd uiteindelijk Frodeno die zijn eigen record verpulverde.

In het Duitse Allgäu deed hij 45.58 over 3,8 kilometer zwemmen, 3.55.22 over 180 kilometer fietsen en 2.43.52 over 42,195 kilometer (marathon) hardlopen.

De 39-jarige Frodeno is een grootheid in de triatlon. Hij won in 2008 goud op de Spelen op de olympische afstand (1,5 km zwemmen, 40 km fietsen en 10km hardlopen) en werd drie keer wereldkampioen Ironman (2015, 2016, 2019).